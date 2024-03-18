سياسية
محمد سعيد سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية السودان لدى جيبوتي
قدم السيد السفير محمد سعيد حسن حمد، صباح اليوم الاثنين الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٤ نسخة من أوراق اعتماده لمعالي السيد محمود علي يوسف، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية السودان لدى جمهورية جيبوتي الشقيقة.
بعد التحية وإكمال الإجراءات المراسمية، تطرق اللقاء إلى أهم التطورات السياسية والعسكرية والإنسانية في السودان والمساعي الجارية في تأمين إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وعودة النازحين.
سونا
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