محمد سعيد سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية السودان لدى جيبوتي

قدم السيد السفير محمد سعيد حسن حمد، صباح اليوم الاثنين الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٤ نسخة من أوراق اعتماده لمعالي السيد محمود علي يوسف، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية السودان لدى جمهورية جيبوتي الشقيقة.