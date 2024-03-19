قيادة وادى سيدنا العسكرية تستقبل قافلة قوات الجمارك

بتشريف سعادة الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور مدير قوات الجمارك، سيرت قوات الجمارك قافلة الدعم والمساندة للقوات المسلحة التي تخوض معركة الكرامة حيث تحركت القافلة بقيادة العميد شرطة حقوقى بابكر محمد قسم الله امين عام صندوق مال الخدمات والعقيد شرطة سعد موسى والمقدم شرطة ناصر عبدالرحيم وعدد من ممثلي الإدارات.

حيث كان فى استقبالهم قائد منطقة وادي سيدنا العسكرية اللواء دكتور مهندس إبراهيم عثمان على والسيد اللواء دكتور مهندس ركن ابوطالب محمد عيسى نائب قائد منطقة وادي سيدنا العسكرية والسيد العميد ركن محمد احمد على مدير الشؤون الإدارية حيث احتوت القافلة على كميات من المواد الغذائية والأدوية التي تساعد فى معركة الكرامة وقد وجدت أشاده واستحسان من قياده المنطقه العسكرية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان