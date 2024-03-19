سياسية
رئيس مجلس السيادة يبعث برقية تهنئة للرئيس الروسي بمناسبة فوزه في إنتخابات الرئاسة
بعث رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الاثنين، برقية تهنئة لرئيس جمهورية روسيا الإتحادية ، *فلاديمير بوتين ،بمناسبة فوزه في إنتخابات الرئاسة.
وقال البرهان في برقيته” يطيب لي أن أتقدم بإسمي، وبإسم حكومة وشعب جمهورية السودان، بأحر التهاني لفخامتكم بمناسبة إنتخابكم رئيساً لجمهورية روسيا الإتحادية ”الصديقة”. وأعرب رئيس مجلس السيادة، عن ثقته في قيادته لمواصلة مسيرة روسيا ودورها الإقليمي الرائد في المنطقة .
مبيناً أن السودان يتطلع للعمل مع جمهورية روسيا من أجل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. معرباً عن أمله في أن تشهد الدورة الرئاسية لفخامته، مزيداً من النجاحات والإنجازات، وللشعب الروسي، التقدم والإزدهار.
إعلام القوات المسلحة السودانية
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