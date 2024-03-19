المبعوث الأمريكي يلتقي عمر الدقير ومريم الصادق في القاهرة

التقى المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيريلو، الاثنين، وفداً من القيادات السودانية ضم عمر الدقير ومريم الصادق المهدي والشفيع خضر في القاهرة، لبحث تطورات الأوضاع في السودان.

وقال إعلام حزب المؤتمر السوداني، عبر منصة “X”، إن اللقاء تناول كيفية تنسيق الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لوقف الحرب في السودان ومعالجة الأزمة الإنسانية، إلى جانب الدور الذي يجب أن تضطلع به القوى المدنية الديمقراطية في إحلال السلام واستدامته بالسودان.

الشرق للأخبار