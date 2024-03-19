ادارة الجوازات والهجرة بالولاية الشمالية تسلم سلة رمضان

وقال مدير إدارة الجوازات والهجرة بالشمالية العميد شرطة / زين العابدين عبد السلام إن المشروع يأتي في إطار تخفيف أعباء المعيشية لمنسوبي الجوازات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد مشيرا إلى أن توزيع سلة رمضان شمل عدد ٦٥ ضابطا و١١٢ فردا من القوة الأساسية و ١١٤ فردا من الوافدين موضحا أن كيس الصائم وما يحويه من مواد غذائية وزع مجانا للجميع إلي جانب توفير كميات مقدرة من السلع بمتجر الجوازات .