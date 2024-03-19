سياسية
ادارة الجوازات والهجرة بالولاية الشمالية تسلم سلة رمضان
دشنت إدارة الجوازات والهجرة بالولاية الشمالية كيس الصائم للضباط وضباط الصف والجنود والوافدين من منسوبي الجوازات وشمل كيس الصائم على مواد تموينية وسلال غذائية خاصة بشهر رمضان المبارك(دقيق _ سكر _ زيت _ شاي _ وغيرها) إلي جانب توفير سلع استراتيجية بمتجر الجوازات .
وقال مدير إدارة الجوازات والهجرة بالشمالية العميد شرطة / زين العابدين عبد السلام إن المشروع يأتي في إطار تخفيف أعباء المعيشية لمنسوبي الجوازات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد مشيرا إلى أن توزيع سلة رمضان شمل عدد ٦٥ ضابطا و١١٢ فردا من القوة الأساسية و ١١٤ فردا من الوافدين موضحا أن كيس الصائم وما يحويه من مواد غذائية وزع مجانا للجميع إلي جانب توفير كميات مقدرة من السلع بمتجر الجوازات .
هذا وتشير المتابعات إلي أن إدارة الجوازات والهجرة بالولاية الشمالية تعمل على تهيئة البيئة وظروف العمل وعملت على زيادة السلع الإستراتيجية بالمتجر عبر البيع الآجل بسعر المنتج بدون أرباح وتفعيل جمعية الهجرة التعاونية التي تعمل على توفير السلع الإستهلاكية وغيرها من الخدمات المقدمة لمنسوبي إدارة الجوازات والهجرة .
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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