ميسي يغيب عن الأرجنيتن في المباراتين المقبلتين.. بيان رسمي يوضح السبب





أكد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، الإثنين، بشكل رسمي غياب النجم، ليونيل ميسي، عن تشكيلة أبطال العالم في المباراتين الوديتين المقبلتين في الولايات المتحدة، مرجعا السبب للإصابة.

وكان من المتوقع أن يقود أفضل لاعب في العالم 8 مرات، منتخب بلاده بمواجهة السلفادور، الجمعة، في فيلادلفيا، ثم كوستاريكا في 26 مارس بلوس أنجلوس.

وقال الاتحاد الأرجنتيني في بيان: “لن يتمكن قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي من الالتحاق بتشكيلة الفريق للمباريات الودية في الولايات المتحدة، بسبب إصابة طفيفة في أوتار ساقه اليمنى تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام ناشفيل”.

وابتعد ابن الـ36 عاما عن تشكيلة إنتر ميامي الأميركي بسبب إصابة تعرض لها في الفوز على ناشفيل 3-1 الأسبوع الماضي في مسابقة دوري أبطال الكونكاكاف. وأعلن فريقه أن الأرجنتيني يعاني من “إصابة طفيفة” في فخذه الأيمن.

وغاب ميسي عن المباراة التي فاز بها فريقه على مضيفه دي سي يونايتد 3-1، السبت، في الدوري الأميركي.

ويفتقد المنتخب الأرجنتيني في هاتين المباراتين أيضاً نجم روما الإيطالي باولو ديبالا، الذي يعاني من مشكلة عضلية، لكن بإمكان المدرب لويس سكالوني، الاعتماد على مدافع مانشستر يونايتد الإنكليزي ليساندرو مارتينيس، المتعافي من إصابة تعرض لها في أوائل فبراير.

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