مصطفى شوبير .. 9 ملايين جنيه في السنة





تجهز إدارة النادي الأهلي، بنود العقد الجديد لحارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مصطفى شوبير، الذي يشهد زيادة مدة تعاقده مع القلعة الحمراء، إضافة إلى زيادة راتبه.

وفقًا لمصادر “الوطن سبورت”، فإن إدارة النادي الأهلي قد بدأت مفاوضات مع الحارس مصطفى شوبير لتجديد عقده استعدادًا للموسم القادم، ولقد وافق الحارس على هذا العرض فور انطلاق المحادثات.

بينما يبقى عامان فقط في عقد مصطفى شوبير بالإضافة إلى الموسم الحالي، إلا أن لجنة التخطيط لكرة القدم في النادي قد اتفقت مع الجهاز الفني على تعديل وتمديد عقد الحارس، وزيادة مدته، نظرًا للأداء المتميز الذي قدمه مع الفريق. وتم توقيع العقد الجديد دون أي شروط مسبقة بمجرد بدء المفاوضات.

وقد قررت إدارة الأهلي تمديد عقد مصطفى شوبير لمدة 5 سنوات ابتداءً من الموسم القادم، مع زيادة في راتبه ليصبح 9 ملايين جنيه سنويًا بدلاً من 5 ملايين، مما يضعه في فئة الرواتب الأعلى في الفريق.

كما تم إلغاء بند المشاركة في العقد الجديد لمصطفى شوبير، على غرار باقي حراس الفريق مثل محمد الشناوي والحارس الجديد محمود الزنفلي الذي انضم حديثًا من صفوف نادي الداخلية.

يشار إلى أن مصطفى شوبير قد شارك في المباريات الأخيرة للأهلي كحارس أساسي بسبب إصابة محمد الشناوي في الكتف وخضوعه لجراحة، مما جعله يغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

الوطن نيوز