نقل البشير من مستشفي علياء بالسلاح الطبي بأم درمان إلي موقع آخر خارج الخرطوم





قال الكاتب الصحفي عبدالماجد عبدالحميد بأنه تم نقل الرئيس المشير عمر البشير من مستشفي علياء بالسلاح الطبي بأم درمان إلي موقع آخر خارج الخرطوم وذلك بعد 10 أشهر قضاها مع ضباط وجنود القوات المسلحة الذين واجهوا قصفاً مدفعياً مكثفاً من مليشيا التمرد ..

وقال عبدالماجد على صفحته الرسمية بأنه تم نقل البشير ورفاقه من السلاح الطبي إلي مكان آخر جاء بعد نداء وجهته قيادات مجتمعية وسياسية وإعلامية إلي قيادة الجيش السوداني بضرورة معاملة البشير بصفته رئيساً أسبقاً لجمهورية السودان وقائداً عاماً للجيش السوداني ..

رصد وتحرير – “النيلين”