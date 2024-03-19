



عاد قائد مليشيا الدعم السريع المتمردة “محمد حمدان دقلو – حميدتي” إلى الاختفاء من جديد، حيث لم يسجل أي ظهور علني منذ بدء شهر رمضان المبارك.

وكتب ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي يسألوا فيه عن اختفاء حميدتي في رمضان وقالوا حميدتي دا صايم رمضان وين

وبحسب رصد محررة “النيلين” كانت هذه الردود على سؤال حميدتي صايم رمضان وين؟

هو بصوم بالله؟ لا دي كبيرة

حميدتي مين البصوم رمضان

تتذكرو قبل سنتين الفاتت لمن عمل صلاة عيد كبيييييييييرة وكبرها كمان بالفوتوشوب؟ قال يصوم قال.

صايم في القبر يعني حيكون صايم وين.

وهل للميت صوم؟

ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ منتصف أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد الدعم السريع، وسط مساندة شعبية واسعة.

رصد وتحرير – “النيلين”