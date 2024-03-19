حكومة غرب كردفان تنفى حدوث وفيات للاطفال داخل معسكرات الايواء





نفت حكومة ولاية غرب كردفان ماورد ببعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي حول ماتردد عن وفاة أكثر 60 طفلاً من حديثي الولادة او دون سن الخامسة في مراكز إيواء النازحين الفارين من الحرب في بابنوسة او غيرها من مراكز الايواء بكل محليات الولاية. وفي تصريح للاستاذ صبري يوسف جبارة الامين العام لحكومة الولاية رئيس اللجنة العليا للطوارئ الانسانية عقب إجتماع اللجنة الذي عُقِد اليوم بالفولة قال ان الخبر الوارد عن وفاة الاطفال غير صحيح وعارٍ من الصحة مؤكداً تواجد منسوبي وزارة الصحة بكل مراكز الإيواء ولا توجد بلاغات صحية بهذا الشأن وان الاوضاع الصحية والإنسانية مستقرة بالولاية. واوضح رئيس لجنة الطوارئ الانسانية بالولاية ان الإجتماع إطمأن ايضاً علي مسألة توفير المياه للنازحين بكل مراكز الايواء. وقال ان حكومة الولاية قد وزعت عبر لجنة الطوارئ الانسانية كيس الصائم لمراكز الايواء في الفترة السابقة وان الوثبة الثانية ستقوم بتنفيذها امانة ديوان الزكاة في مُقِبل الأيام. من جهته قال الدكتور موسي شالو المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بالولاية ان الوضع الصحي مستقر بمراكز الايواء بعد ظهور بعد ظهور بعض حالات الإسهال وسط الاطفال والتي وصفها بالمحدودة بمركز إيواء النازحين بإدارية ام جاك ومستشفى الاضية بمحلية الاضية مؤكداً انحسار هذه الحالات بعد تدخل فريق التقصي العلاجي ووصول فريق الاستجابة السريعة وتوفير الادوية المطلوبة. واشار لدكتور موسى لعدم وجود اي بلاغ من فُرق التقصي المرضي المنتشرين بكل محليات الولاية او من اي جهة رسمية او غيرها عن وفيات الاطفال حديثي الولادة او دون سن الخامسة بكافة المناطق…

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