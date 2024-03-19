شاهد بالفيديو.. طفل سوداني يبكي ويذرف الدموع بعد زواج إبنة عمه التي يحبها (يا حليلها مرتي عرسوها) وساخرون: (دا زي حال القحاتة لمن الجيش يبل الدعامة)





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو أثار ضحكات الجمهور والمتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع طفل سوداني صغير وهو يبكي بسبب زواج إبنة عمه التي يحبها.

الطفل أخذ ينوح ويبكي وهو يقول: (يا حليلها مرتي عرسوها) بطريقة وصفها المتابعون بالدرامية, مؤكدين أن هذا الطفل سيكون له مستقبل كبير مع التمثيل.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فإن بعض المعلقين سخروا على طريقتهم الخاصة, وربطوا المقطع بالأحداث في السودان هذه الأيام, حيث كتب أحدهم معلقاً: (دا زي حال القحاتة لمن الجيش يبل الدعامة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين