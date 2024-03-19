الإطاري سبب حرب 15 أبريل.. لقاء المبعوث الأمريكي للسودان بوفد من الكتلة الديمقراطية





بدعوة كريمة من المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، السفير توم بيرييلو التقى الاستاذ نورالدائم طه مساعد رئيس حركة تحرير السودان وعضو اللجنة السياسية بالحرية والتغيير، والدكتور محمد زكريا فرج الله الأمين السياسي بالإنابة لحركة العدل والمساواة والناطق الرسمي للحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية بالمبعوث الأميركي الخاص للسودان.

قدم الوفد شرحاً وافياً حول الأوضاع في البلاد واكدوا ان السبب الرئيسي وراء اندلاع الحرب هو محاولة بعض القوى السياسية احتكار العملية السياسية من خلال الاتفاق الإطاري وإقصاء اغلب القوى السياسية مما أدى إلى حرب ١٥ أبريل.

كما أكد الوفد على ان المدخل السليم لحل الأزمة يبدأ بوقف إطلاق النار طويل الأمد كخطوة أولى تمهد لمعالجة الأزمة الإنسانية ومخاطبة القضايا الملحة بشكل فعال وخروج مليشيا الدعم السريع من المدن ومنازل المدنيين وفقاً لاعلان جدة للحادي عشر من مايو المنصرم مع تكوين آليات فعالة لتنفيذ ومراقبة اي اتفاق.

كما جدد الوفد موقف الحرية والتغيير الثابت نحو ضرورة اجراء حوار سوداني سوداني ، دون اقصاء لاحد ، علي ان يكون في داخل السودان لضمان مشاركة جميع السودانيين.

من جهته، أكد المبعوث الأمريكي للسودان على دور الولايات المتحدة الأمريكية وسعيها لحل الأزمة السودانية وتعزيز الحوار الشامل بين كافة الأطراف المعنية، مع حرص الولايات المتحدة علي ان يكون الحل سوداني.