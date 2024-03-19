إدارة المرور السريع نهرالنيل تقف على إنسياب الحركة بشارع مروي عطبرة وتزيل العوائق الترابية

وقفت إدارة المرور السريع منذ صبيحة الثلاثاء على إنسياب الحركة المرورية بشارع مروي عطبرة وتحديداً عند الكيلو 40 والكيلو 43 حيث تسببت العواصف الترابية التي شهدتها الولاية في خلق عائق ترابي تجاوز إرتفاعه المتر.

وقال مدير إدارة المرور السريع بنهرالنيل إن إدارته وبالتعاون مع مصنع أسمنت عطبرة قامت بإزالة هذه العوائق حرصاً على سلامة مستخدمي الطريق كما أشار إلى تعزيز القوة العاملة بالطريق بدورية مرور إضافية باشرت مهامها في تأمين أماكن العوائق وتحويل المركبات لمسار ترابي لحين إزالتها داعيا مستخدمي الطرق القومية لتوخي الحيطة والحذر وإتخاذ تدابير السلامة المنصوص عليها في حالة صعوبة الرؤية .

المكتب الصحفي لشرطة السودان