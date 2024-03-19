سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الثلاثاء





أعلن بنك الخرطوم نشرة أسعاره لشراء وبيع العملات الأجنبية في السودان ليوم الثلاثاء، الموافق 19 مارس 2024م. وجاءت الدرهم الإماراتي كما يلي.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك الخرطوم

التحويل

327.32 جنيه للشراء.

329.79 جنيه للبيع.

النقد

327.32 جنيه للشراء.

329.79 جنيه للبيع.

الخرطوم (كوش نيوز)