رياضية
قال ألفاظ بذيئة! إيقاف مدرب ضمك 4 مباريات بالدوري السعودي وتغريم أهلي جدة
قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، معاقبة أهلي جدة، بسبب شغب جماهيره في مباراة النصر الماضية. وخسر الأهلي أمام ضيفه النصر (1-0)، الجمعة الماضي، ضمن الجولة 24 بدوري روشن السعودي.
وتم تغريم لاعب ضمك ضاري العنزي مبلغ 10 آلاف ريال، بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي، بموجب البطاقة الحمراء المباشرة أمام الهلال.
بوابة الأهرام
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