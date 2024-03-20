قال ألفاظ بذيئة! إيقاف مدرب ضمك 4 مباريات بالدوري السعودي وتغريم أهلي جدة

فرضت لجنة الانضباط على النادي الأهلي غرامة مالية بقيمة 220 ألف ريال بسبب حادثة رمي جماهيره لـ 33 علبة مياه نحو أرضية الملعب، مما أسفر عن إصابة 5 لاعبين من الفريق المنافس، وفقاً لتقرير مراقب المباراة.

كما قررت اللجنة أن يقام لقاء للأهلي على أرضه بدون حضور الجمهور وإغلاق الملعب، مع تعليق تنفيذ العقوبة لمدة 4 أشهر، ولكنها ستُلغى إذا قام جمهور الأهلي بأي سلوك مخالف للوائح.

بالإضافة، قررت اللجنة إيقاف ماريوس كونترا مدرب نادي ضمك لمدة 4 مباريات، بما في ذلك الإيقاف التلقائي بسبب البطاقة الحمراء التي تلقاها، وألزمته بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال.

كما تم تغريم مدرب ضمك بمبلغ 20 ألف ريال بسبب تصريحه بكلمات غير لائقة وبذيئة تجاه حكم المباراة، وعوقب لاعب نادي الاتفاق ديماراي جراي بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال وإيقافه لمباراة واحدة بسبب بطاقة حمراء مباشرة.