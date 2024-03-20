البرهان يلتقي وفد الحزب الإتحادي الديمقراطي الاصل





التقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن بمكتبه ببورتسودان اليوم وفد الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل برئاسة جعفر الصادق الميرغني .

وثمن سيادته دور الأحزاب والقوى السياسية لوقفتهم ومساندتهم المستمرة للقوات المسلحة في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة .

وأوضح السيد جعفر الصادق الميرغني نائب رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل في تصريح صحفي أن الوفد قدم التهنئة لرئيس مجلس السيادة على الانتصارات الأخيرة التي حققتها القوات المسلحة على المتمردين وأكد مساندة و وقوف الحزب مع القوات المسلحة في معركة الكرامة .

وترحم نائب رئيس الحزب على أرواح شهداء القوات المسلحة متمنياً الشفاء العاجل للجرحي والمصابين.

وأضاف أن اللقاء تطرق للحراك السياسي للكتل المختلفة في الساحة السياسية مشيراً الي أن رئيس مجلس السيادة أكد دعمه الكامل لكل القوى السياسية التي تعمل من أجل الوطن والمواطن.

سونا