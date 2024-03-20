بايرن ميونخ: لن نفاوض كلوب.. وهذا موقفنا من مورينيو





نفى ماكس إيبرل، المدير الرياضي لفريق بايرن ميونخ، وجود أي نية لعرض مهمة تدريب الفريق على يورجن كلوب، المدرب الحالي لفريق ليفربول.

صرح كلوب بقراره بالرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بينما أعلن بايرن أن الموسم الحالي هو الأخير للمدرب الحالي توماس توخيل.

في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية، أكد إيبرل: “لن أتصل بيورجن كلوب لعرض تدريب بايرن عليه”. وأضاف: “أفهم تماماً ما قاله كلوب حين أشار إلى استنفاد طاقته، وليس هناك شخص يمكنه فهم ذلك بشكل أفضل مني لأنني مررت بتجربة مماثلة”.

وأشار إيبرل إلى أنه لن يتصل بكلوب لهذا السبب.

لم ينفي إيبرل وجود اهتمام بالمدرب السابق لروما، جوزيه مورينيو، لكنه لم يؤكد ذلك بشكل مباشر، قائلاً: “بالطبع، نحن نبحث أيضاً عن المدربين المتاحين حالياً”.

وعندما سُئل عما إذا كان مورينيو يتعلم اللغة الألمانية، أجاب إيبرل: “لا أعلم”.

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