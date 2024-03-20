الهلال يلعب في الدوري التنزاني





وافقت تنزانيا على مشاركة فريق الهلال الأول لكرة القدم، بطل السودان، في دوريها الكروي ابتداءً من الموسم المقبل، كما أعلن مسؤول، الأربعاء.

وتوقّفت الأحداث الرياضية في السودان، نظرًا للأوضاع الأمنية والعسكرية الراهنة التي تعيشها البلاد، بعد مرور نحو عام على الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال كليفورد ماريو نديمبو، المتحدث باسم الاتحاد التنزاني لكرة القدم «تلقينا طلبًا من الهلال للعب في الدوري التنزاني الممتاز، وقد تمت الموافقة على هذا الطلب».

وتابع «نعمل الآن على بعض الإجراءات قبل بداية الموسم الجديد»، الذي ينطلق في أغسطس المقبل.

وأضاف نديمبو «أنها فرصة للأندية التنزانية للتعلم من أحد عمالقة القارة والترويج للدوري المحلي».

ولن تُحتسب نتائج الهلال في الدوري، وبالتالي لا يمكن له أن يتوج بطلًا، بل إن كل مبارياته ستحسب على أنها تجريبية.

ووفقًا لبيان رسمي، فإن الهلال راسل عددًا من الاتحادات الكروية لنقل منافسات الفريق لها، قبل أن يتلقى موافقة مبدئية من الاتحاد التنزاني.

وواجه الهلال خلال الفترة السابقة الكثير من المشكلات خلال مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، بسبب توقف الدوري نظرًا لتدهور الأوضاع الأمنية.

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