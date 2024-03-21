رياضية
مرتبطة بالسعودية.. مداهمة مقر الاتحاد الإسباني بشبهات فساد
داهمت الشرطة أمس، مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم ومواقع عدة في إطار تحقيق في مزاعم فساد وجرائم متنوعة، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر قضائية.
والمحكمة الابتدائية رقم 4 في ماخاداهوندا هي التي بدأت التحقيق في عقد نقل الكأس السوبر الإسبانية إلى السعودية والذي وقعه رئيس الاتحاد آنذاك روبياليس مع شركة بيكيه.
وذكرت القناة التلفزيونية السادسة أن عمليات التفتيش تطال منزل روبياليس في غرناطة بحثاً عن وثائق والعقود، لكن رئيس الاتحاد السابق متواجد حالياً خارج البلاد.
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