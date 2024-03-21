مرتبطة بالسعودية.. مداهمة مقر الاتحاد الإسباني بشبهات فساد

أفادت وسائل الإعلام الإسبانية بأن السلطات تجري تحقيقاً قضائياً في العقود التي وقعها رئيس الاتحاد السابق، لويس روبياليس، لنقل كأس السوبر الإسبانية إلى السعودية. تصل قيمة هذه العقود إلى 40 مليون يورو سنوياً، وقد تم التعاقد عليها مع شركة كوزموس التي يملكها نجم كرة القدم السابق والمنتخب الإسباني جيرار بيكيه، والتي تعمل كوسيط.

تمت عمليات تفتيش في مواقع مختلفة في جميع أنحاء إسبانيا بالإضافة إلى مقر الاتحاد الإسباني في لاس روزاس بالقرب من مدريد. وتشير مصادر قضائية إلى أن الشرطة تقوم بتحقيق يتعلق بجرائم محتملة تتعلق بالفساد في مجال الأعمال والاحتيال الإداري وتبييض الأموال.

يتوقع أن يتم توقيف سبعة أشخاص في العملية، بالإضافة إلى التحقيق مع خمسة آخرين، وسيتم تفتيش 11 منزلاً. ولم يتم اعتقال أي شخص في مقر الاتحاد الذي يتواجد فيه المنتخب الإسباني حالياً.

يُذكر أن الكأس السوبر الإسبانية أُقيمت لأول مرة في السعودية عام 2020، وبعد عودتها إلى إسبانيا بسبب جائحة كورونا، عادت النسخ الثلاث اللاحقة إلى المملكة الخليجية. ووفقاً للصحيفة “ماركا”، تتولى وحدة العمليات المركزية التابعة للحرس المدني تفتيش مقر اتحاد الكرة، وذلك بتوجيه من المحكمة الابتدائية رقم 4 في ماخاداهوندا بالتنسيق مع مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة.