رياضية

مرتبطة بالسعودية.. مداهمة مقر الاتحاد الإسباني بشبهات فساد

2024/03/21

داهمت الشرطة أمس، مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم ومواقع عدة في إطار تحقيق في مزاعم فساد وجرائم متنوعة، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر قضائية.

أفادت وسائل الإعلام الإسبانية بأن السلطات تجري تحقيقاً قضائياً في العقود التي وقعها رئيس الاتحاد السابق، لويس روبياليس، لنقل كأس السوبر الإسبانية إلى السعودية. تصل قيمة هذه العقود إلى 40 مليون يورو سنوياً، وقد تم التعاقد عليها مع شركة كوزموس التي يملكها نجم كرة القدم السابق والمنتخب الإسباني جيرار بيكيه، والتي تعمل كوسيط.

تمت عمليات تفتيش في مواقع مختلفة في جميع أنحاء إسبانيا بالإضافة إلى مقر الاتحاد الإسباني في لاس روزاس بالقرب من مدريد. وتشير مصادر قضائية إلى أن الشرطة تقوم بتحقيق يتعلق بجرائم محتملة تتعلق بالفساد في مجال الأعمال والاحتيال الإداري وتبييض الأموال.

يتوقع أن يتم توقيف سبعة أشخاص في العملية، بالإضافة إلى التحقيق مع خمسة آخرين، وسيتم تفتيش 11 منزلاً. ولم يتم اعتقال أي شخص في مقر الاتحاد الذي يتواجد فيه المنتخب الإسباني حالياً.

يُذكر أن الكأس السوبر الإسبانية أُقيمت لأول مرة في السعودية عام 2020، وبعد عودتها إلى إسبانيا بسبب جائحة كورونا، عادت النسخ الثلاث اللاحقة إلى المملكة الخليجية. ووفقاً للصحيفة “ماركا”، تتولى وحدة العمليات المركزية التابعة للحرس المدني تفتيش مقر اتحاد الكرة، وذلك بتوجيه من المحكمة الابتدائية رقم 4 في ماخاداهوندا بالتنسيق مع مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة.

والمحكمة الابتدائية رقم 4 في ماخاداهوندا هي التي بدأت التحقيق في عقد نقل الكأس السوبر الإسبانية إلى السعودية والذي وقعه رئيس الاتحاد آنذاك روبياليس مع شركة بيكيه.

وذكرت القناة التلفزيونية السادسة أن عمليات التفتيش تطال منزل روبياليس في غرناطة بحثاً عن وثائق والعقود، لكن رئيس الاتحاد السابق متواجد حالياً خارج البلاد.

الحرة

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