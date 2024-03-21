عملية تجميد البويضات.. كل ما تريد معرفته عن «ترند الفنانات»





أثارت الفنانة المصرية ناهد السباعي، الجدل خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج «حبر سري»، وقالت السباعي إنها جمدت بويضاتها بعد إصرار من والدتها الراحلة التي نصحتها مرارًا بذلك.

السباعي لم تكن أول فنانة تتحدث عن تجميد البويضات، فقد سبقتها عدة فنانات لذلك، ومن بينهن الفنانة شيرين عبدالوهاب، التي كان تجميد البويضات أحد أسباب خلافها مع طليقها الفنان حسام حبيب.

ما هي عملية تجميد البويضات؟

تجميد البويضات هو تقنية طبية حديثة تسمح للمرأة بحفظ بويضاتها غير المخصبة في سائل التجميد لحفظها لاستخدامها لاحقًا في الإنجاب.

يمكن أن يكون هذا مفيدًا للنساء اللاتي يرغبن في تأجيل الإنجاب لأسباب شخصية أو مهنية، أو للنساء اللاتي يتعرضن لخطر فقدان الخصوبة بسبب العلاج الطبي أو لأسباب أخرى.

خطوات عملية تجميد البويضات:

1- التحفيز الهرموني: يتم إعطاء المرأة أدوية هرمونية لتحفيز مبايضها على إنتاج بويضات متعددة.

2- استخراج البويضات: يتم استخراج البويضات من المبايض باستخدام إبرة موجهة بالموجات فوق الصوتية.

3- التجميد: يتم تجميد البويضات باستخدام تقنية تسمى التجميد بالتبريد السريع.

4- التخزين: يتم تخزين البويضات في سائل التجميد في بنك البويضات.

لماذا تلجأ النساء لتجميد البويضات؟

هناك عدة أسباب لإقبال بعض النساء على عملية تجميد البويضات، ومن بينها

1- الحفاظ على الخصوبة: يمكن أن يساعد تجميد البويضات في الحفاظ على قدرة المرأة على الإنجاب في وقت لاحق، حتى بعد انقطاع الطمث.

2- تأجيل الإنجاب: يسمح تجميد البويضات للنساء بتأجيل الإنجاب لأسباب شخصية أو مهنية دون المساس بقدرتهن على الإنجاب.

3- الحفاظ على الخصوبة بعد العلاج الطبي: يمكن أن يساعد تجميد البويضات في الحفاظ على خصوبة المرأة قبل الخضوع لعلاجات طبية قد تؤثر على قدرتها على الإنجاب، مثل العلاج الكيميائي أو الإشعاعي.

مخاطر تجميد البويضات:

هناك عدة مخاطر تصاحب عملية تجميد البويضات، ومن بينها:

– مخاطر عملية استخراج البويضات: مثل النزيف أو العدوى.

– مخاطر التجميد: قد لا تنجو جميع البويضات من عملية التجميد والإذابة.

– مخاطر الحمل: تزيد احتمالية حدوث مضاعفات الحمل، مثل الإجهاض أو الولادة المبكرة، عند استخدام البويضات المجمدة.

العين الاخبارية