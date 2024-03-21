بورتسودان.. افتتاح دورة شهداء الدفاع المدني الرمضانية

انطلقت بميدان قوات الدفاع المدني هيئة الموانئ البحرية دورة شهداء الدفاع المدني الرمضانيه في نسختها الخامسة تحت شعار الشهداء لايموتون بل يعيشون في قلوبنا.

اللواء شرطة/ يوسف الإمام الامين حيا الحاضرين والمشجعين والفرق المشاركة في الدورة وحثهم على تقديم عروض رياضيه وفن كروي أصيل يتناسب مع عظمة الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن والمواطن، كما ترحم سيادته على أرواح شهداء معركة الكرامة وجميع شهداء القوات النظامية .

الجدير بالذكر أن المبارة التي جرت فعالياتها في افتتاحية دورة الشهداء في نسختها الخامسة ضمت فريقي

غزة و الادارة العامة للدفاع المدني والتي قدم الفريقين من خلالها مباراة قوية ولمسات كرويه رائعة وتحلي الفريقين بالروح الرياضية، وانتهت المباراة بفوز فريق الإدارة العامة للدفاع المدني بأربعة أهداف مقابل هدف لفريق غزة.