المغرب مع الارجنتين .. قرعة أولمبياد باريس 2024 لمنافسات كرة القدم تسفر عن مجموعات متوازنة





أسفرت قرعة الدور الأول لمنافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد باريس 2024، التي أجريت الأربعاء عن مجموعات متوازنة.

وجاءت القرعة التي جرت في مبنى لو بولس، بضاحية سان دوني في العاصمة الفرنسية باريس، على النحو التالي:

المجموعة الأولى: فرنسا، الولايات المتحدة، الصاعد من الملحق الآسيوي/الأفريقي، نيوزيلندا.

المجموعة الثانية: الأرجنتين، المغرب، ثالث كأس الأمم الآسيوية تحت 23 سنة، أوكرانيا.

المجموعة الثالثة: وصيف كأس الأمم الآسيوية تحت 23 سنة، إسبانيا، مصر، جمهورية الدومينيكان.

المجموعة الرابعة: بطل كأس الأمم الآسيوية تحت 23 سنة، باراجواي، مالي، إسرائيل.

جريدة الرياض