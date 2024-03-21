طب وصحة
هيئة الدواء المصرية تعلن أسماء الأدوية المغشوشة بالأسواق، وتطالب بهذا الإجراء
أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورات تحذيرية من وجود أدوية مغشوشة في السوق يجب عدم تناولها.
وترصد “فيتو” قائمة بهذه الأدوية المغشوشة منها:
١- سرفيفلوكس Serviflox مضاد حيوي للعدوى البكتيرية
٢- أوسيبكت طارد للبلغم – مهدئ للكحة
٣- سيبروفار 500 مضاد حيوي
كانت قررت هيئة الدواء المصرية سحب عدد من الأدوية من السوق نظرا لوجود عدد من المخالفات لهذه الأدوية منها مخالفة اشتراطات التصنيع الجيد.
بوابة فيتو
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة