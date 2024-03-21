هيئة الدواء المصرية تعلن أسماء الأدوية المغشوشة بالأسواق، وتطالب بهذا الإجراء





أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورات تحذيرية من وجود أدوية مغشوشة في السوق يجب عدم تناولها.

وترصد “فيتو” قائمة بهذه الأدوية المغشوشة منها:

١- سرفيفلوكس Serviflox مضاد حيوي للعدوى البكتيرية

٢- أوسيبكت طارد للبلغم – مهدئ للكحة

٣- سيبروفار 500 مضاد حيوي

كانت قررت هيئة الدواء المصرية سحب عدد من الأدوية من السوق نظرا لوجود عدد من المخالفات لهذه الأدوية منها مخالفة اشتراطات التصنيع الجيد.

بوابة فيتو