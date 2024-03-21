شاهد بالصورة والفيديو.. نجمة سوشيال ميديا سودانية حسناء تثير ضجة غير مسبوقة بتصريح مثير: (الرجل في وجهة نظري وبالنسبة لي أداة للإنجاب)





أثارت إحدى نجمات السوشيال ميديا بالسودان ضجة واسعة وذلك بعد تصريحات أطلقتها خلال استضافتها عبر إحدى البرامج.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تحدثت نجمة السوشيال ميديا الحسناء عن نظرتها للرجل من وجهة نظرها الخاصة.

وقالت في حديثها لأحد الإعلاميين الشباب الذي قام باستضافتها عبر برنامجه الذي يبث على السوشيال ميديا: (الرجل في وجهة نظري وبالنسبة لي أداة للإنجاب).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين