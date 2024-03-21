شاهد بالصور.. السفير القطري يشارك توزيع مواد غذائية لأكثر من 3500 أسرة ببورتسودان

يذكر أن هذه المساعدات تأتي عقب زيارة سعادة السيدة لولوة الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية للسودان التي التقت خلالها بالمسؤولين السودانيين ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في السودان.
وأعلنت خلالها عن استئناف الجسر الجوي القطري لنقل المساعدات الإنسانية بغرض الاستجابة للمتضررين من الحرب في السودان حيث نقل هذا الجسر حتى الآن مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية التي شملت المواد الغذائية ومواد الإيواء والأدوية والأجهزة والمستهلكات الطبية بالإضافة لعمليات اجلاء العالقين.
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