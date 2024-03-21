شاهد بالصور.. السفير القطري يشارك توزيع مواد غذائية لأكثر من 3500 أسرة ببورتسودان

شارك السفير القطري لدى السودان، السيد محمد إبراهيم السادة، في حفل توزيع طرود غذائية للنازحين في مركز الإيواء بمدرسة الدفاع الجوي بمنطقة سلالاب. وفي هذا السياق، تم تسليم كل طرد ثلاثة سلال غذائية، وذلك بحضور قائد منطقة وادي سيدنا العسكرية، اللواء إبراهيم الجالب، وعدد من القادة المحليين.

وقام الهلال الأحمر القطري مكتب السودان بتوزيع الدفعة الأولى من المساعدات الغذائية، المقدمة من صندوق قطر للتنمية، والتي تشمل سلال غذائية للصائمين والمتأثرين بالحرب في مراكز الإيواء بمدينة بورتسودان. تكفي هذه المساعدات عدد 400 شخص لمدة 30 يومًا، وتستهدف ما يقرب من 3500 مستفيد، وسيتم توزيعها خلال الأيام القادمة.

بالإضافة إلى ذلك، شارك السفير القطري في تسليم مواد غذائية لمنظمة “كلنا قيم”، لدعم الإفطار الجماعي للصائمين في بروش الخير بمدينة بورتسودان، حيث يستهدف المشروع إفطار عدد ألفين صائم يوميًا خلال شهر رمضان.

وأكد دكتور صلاح دعاك، رئيس مكتب الهلال الأحمر القطري في السودان، أن هذه المساعدات تمثل الدفعة الأولى من المساعدات الغذائية القطرية، وتشمل توفير الأدوية والأجهزة الطبية ومواد الإيواء، ومن المتوقع أن تصل المزيد من المساعدات خلال الأيام القادمة.

على صعيد آخر، أشارت الأستاذة اشراقة سييد محمود، مشرفة مشروع “بروش الخير”، إلى أن المشروع يستهدف إفطار سبعة آلاف صائم في ثلاث ولايات، بما في ذلك الآلاف في بورتسودان، حيث يتم تقديم الوجبات السودانية الرمضانية في خمس نقاط داخل المدينة، وذلك في دور الإيواء واتحاد الصم والبكم ونقطة مدخل المدينة القادمين.

تشكل هذه المساعدات المقدمة من الهلال الأحمر القطري مساهمة كبيرة في توفير الإطعام للصائمين، وسوف تكفي حاجة المطبخ لمدة عشرين يومًا قادمًا، وتعبر عن شكرها لدولة قطر والسفير القطري في السودان وللهلال الأحمر القطري.