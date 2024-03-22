شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا السودانية تعرض نفسها لسخرية الجمهور بسبب عدم معرفتها بــ”العصيدة” : (بحبها في رمضان وهي حاجة مدورة كدة وحولها ملاح)





عرضت حسناء السوشيال ميديا السودانية ومقدمة أحد البرامج على مواقع التواصل الاجتماعي نفسها لسخرية الجمهور والمتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أطلت النجمة ضيفة على أحد الشباب في برنامجه الذي يعرض على مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً.

وطرح المحاور سؤال على الحسناء عن الأكلات السودانية التي تحب أن تتناولها في شهر رمضان الفضيل.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد اعترفت الحسناء قبل ردها على السؤال بتعرضها للهجوم بسبب عدم معرفتها باسم الأكلة.

حيث قالت وسط سخرية الجمهور والمتابعين للحلقة: (هي حاجة مدورة كدة وحولها ملاح) وتقصد الحسناء وجبة “العصيدة” إحدى أشهر الأكلات الشعبية في السودان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين