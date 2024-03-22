شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يظهر مع حسناوات أجنبيات وهو يحاول تعليمهن أغاني “الرطانة” السودانية





تصدر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان الترند بعد أن حظي بأعلى نسبة مشاهدات ومشاركات.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع شاب سوداني مع حسناوات أجنبيات بعد أن جمعتهم علاقة صداقة كما أوضح التصوير.

https://www.facebook.com/reel/1585431405525750

وحاول الشاب السوداني تعليم الحسناوات الأجنبيات الأغاني السودانية التي تغنى برطانة أهالي شمالي السودان, حيث رددهن الفتيات الحسناوات معه وهن يضحكن.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين