شاهد بالفيديو.. بسبب انتحال أحدهم لشخصيته.. فنان الربابة ود دار الزين يظهر غاضباً ويثير ضحكات جمهور مواقع التواصل (لو لميت فيك بوديك محل شمس ما فيهو)





تداول جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثار سخرية وضحكات الجمهور والمعلقين عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر المقطع فنان الربابة الشهير عبد الله علي ود دار الزين, خلال المقطع وهو غاضب بشدة.

وأبدى ود دار الزين غضبه من “هكر” تخصص في سرقة حسابه وحساب إبنه حاتم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد حذر فنان الربابة الشهير “الهكر” قائلاً: (لو لميت فيك بوديك محل شمس ما فيهو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين