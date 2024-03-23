شاهد بالصورة والفيديو.. عبارة أطلقها قائد الجيش البرهان تتصدر الترند.. مطربة سودانية تغني: (دبل ليهو) خلال حفل حاشد (دبل ليهو خلي يموت ودبل ليهو ما يجري يفوت ويا الجياشة انتو شفوت)





حققت عبارة أطلقها رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان شهرة واسعة وتحولت لترند على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن البرهان, كان قد أطلق عبارته خلال متابعته للعمليات العسكرية للجيش من داخل غرفة العمليات الخاصة.

حيث طالب قائد الجيش وقتها مهندس العمليات بتكرار الضرب على مقرات قوات الدعم السريع قائلاً: (دبل ليهو).

ومع انتشار العبارة فقد قامت مطربة سودانية بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين بإطلاق أغنية جديدة بعنوان (دبل ليهو).

وتغنت المطربة بالأغنية الترند خلال حفل حاشد, وتقول الفنانة في أغنيتها (دبل ليهو خلي يموت ودبل ليهو ما يجري يفوت ويا الجياشة انتو شفوت).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين