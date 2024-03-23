شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء لبنانية تتبادل الحديث مع شاب سوداني وتخبره بأنها تلقت تهديدات من فتيات سودانيات: (لا تأخذي ولدنا) والشاب يرد: (هوي يا سجم يا بجم خلونا)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وبسخرية كبيرة مقطع فيديو وجد حظه من المشاركة والتبادل عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول شاب سوداني يتبادل الحديث مع فتاة لبنانية حسناء عبر إحدى تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.

ونبهت الفتاة اللبنانية صديقها السوداني بأنها تلقت تهديدات من فتيات سودانيات أثناء دردشتها معه على شاكلة (لا تأخذي ولدنا).

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد نفى الشاب السوداني لصديقته الحسناء وجود أي علاقة مع مواطناته قائلاً: (كذابات) وأضاف محذراً مواطناته السودانيات: (هوي يا سجم يا بجم خلونا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين