وصول أدوية منقذة للحياة منحة من دولة قطر

وصلت شحنة مساعدات طبية قطرية إلى السودان، وكان في استقبالها وزير الصحة الاتحادي المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، بالإضافة إلى سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان السيد محمد إبراهيم السادة، وعدد من قادة الوزارة، ومنظمة قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري.

في تصريح صحفي، أشاد الوزير د. هيثم محمد إبراهيم بدعم دولة قطر ومساعداتها في المجال الصحي، مؤكداً استمرار التعاون، وقال: “ما زال الخير يتدفق من قطر الخير”. وأشار إلى أن هذه الشحنة هي الثانية بعد زيارة وزيرة التعاون الدولي معالي الوزيرة لؤلؤة الخاطر للسودان، والتي وعدت بالدعم وأوضحت أن وعدها كان صادقًا.

وأكد الوزير أن الشحنة الحالية تضم 157 طنًا من الأدوية الأساسية ومستلزمات الدم، وأوضح أنه تم التنسيق لشرائها عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية، معبرًا عن شكره لحكومة وشعب دولة قطر على دعمهم للبلاد.

من جانبه، أكد سفير دولة قطر بالسودان السيد محمد إبراهيم السادة استمرار الدعم، مشيرًا إلى أن المساعدات تأتي لدعم الأشقاء في السودان في مجالات الطب والصحة والإيواء والسلال الغذائية، وأشار إلى العلاقات المتميزة بين البلدين والجهود المستمرة لتطويرها في مختلف المجالات، مؤكدًا على وجود تواصل بين قيادتي البلدين لتعزيز هذه العلاقات في صالح البلدين والشعبين.