سياسية
وصول أدوية منقذة للحياة منحة من دولة قطر
وصلت مطار بورتسودان الدولي صباح أمس، طائرتان قطريتان تحملان 157طنا من الأدوية المنقذة للحياة مقدمة من دولة قطر إلى وزارة الصحة الإتحادية.
وقال السفير القطرى ” اليوم نشهد إستكمال الجسر الجوي الممتد من دولة قطر للسودان الشقيق ، تنفيذا لتوجهات صاحب السمو الشيخ تميم، عبارة عن المواد الطبية التخصصية حسب حاجة وزارة الصحة الإتحادية (ادويةمنقذة )،”قاطعا بالتنسيق مع الوزارة، مشيرا الى امتداد المساعدات خلال شهر رمضان.
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