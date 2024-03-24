شرق النيل والحاج يوسف .. انقطاع الكهرباء وشبكات الاتصالات والإنترنت

– انقطاع التيار الكهربائي أدى لتوقُّف طلمبات سحب المياه من الآبار، ما دفع السكان لقطع مسافات طويلة للحصول على المياه

– استمرار توقُّف شبكات الاتصالات والإنترنت يعرقل من التواصل مع المُتطوِّعين لتقديم الخدمات، ما يزيد من تعقيد الوضع