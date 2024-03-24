سياسية
شرق النيل والحاج يوسف .. انقطاع الكهرباء وشبكات الاتصالات والإنترنت
قالت غرفة طوارئ الحاج يوسف بتواصل انقطاع الكهرباء لأكثر من أربعة أيام تسبب في أزمة حادة في الإمداد المائي وتفاقم معناة المواطنين
– نناشد الجهات التي لها المقدرة في حل أزمة الكهرباء بالتحرك الفوري لإعادة الإمداد الكهربائي.
وقالت غرفة طوارئ شرق النيل:
– تواصل انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت لما يقارب الأربعين يوماً
– انقطاع التيار الكهربائي أدى لتوقُّف طلمبات سحب المياه من الآبار، ما دفع السكان لقطع مسافات طويلة للحصول على المياه
– استمرار توقُّف شبكات الاتصالات والإنترنت يعرقل من التواصل مع المُتطوِّعين لتقديم الخدمات، ما يزيد من تعقيد الوضع
الجزيرة – السودان
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة