سياسية

شرق النيل والحاج يوسف .. انقطاع الكهرباء وشبكات الاتصالات والإنترنت

2024/03/24

قالت غرفة طوارئ الحاج يوسف بتواصل انقطاع الكهرباء لأكثر من أربعة أيام تسبب في أزمة حادة في الإمداد المائي وتفاقم معناة المواطنين
– نناشد الجهات التي لها المقدرة في حل أزمة الكهرباء بالتحرك الفوري لإعادة الإمداد الكهربائي.
وقالت غرفة طوارئ شرق النيل:
– تواصل انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت لما يقارب الأربعين يوماً
– انقطاع التيار الكهربائي أدى لتوقُّف طلمبات سحب المياه من الآبار، ما دفع السكان لقطع مسافات طويلة للحصول على المياه
– استمرار توقُّف شبكات الاتصالات والإنترنت يعرقل من التواصل مع المُتطوِّعين لتقديم الخدمات، ما يزيد من تعقيد الوضع
الجزيرة – السودان

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