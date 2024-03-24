الحلويات خطر لذيذ في رمضان

قدمت د. وفاء السماك، استشارية التغذية العلاجية والمحاضرة في جامعة القاهرة، توصيات صحية حول تناول الحلويات خلال شهر رمضان، حيث أوضحت أن هناك خطأ شائع يتمثل في تناول الحلويات بكميات كبيرة مباشرة بعد الإفطار، مما يؤدي إلى تراكم الدهون تحت الجلد وزيادة الوزن وارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون في الدم، بالإضافة إلى مشكلات هضمية محتملة مثل الانتفاخ والغثيان والإمساك.

وأشارت إلى أن الضرر الناجم عن تناول الحلويات يعود إلى احتوائها على الدهون المشبعة والسكريات، وأنها تزيد من الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام. لذا، تنصح بتناول الحلويات بعد الإفطار بساعتين على الأقل، مع تقليل تناولها إلى كميات صغيرة وتجنب تناولها يومياً.

وأوصت د. وفاء السماك بالاستفادة من السكريات الطبيعية الموجودة في الفاكهة كبديل صحي للحلويات، وأيضًا بتناول الحلويات الخفيفة على المعدة والهضم مثل المهلبية والمشمشية.