الحلويات خطر لذيذ في رمضان
يرتبط شهر رمضان بالحلويات الشرقية اللذيذة، خصوصاً الكنافة والقطايف والبسبوسة، وكلها تصنع من مواد ذات مذاق طيب، لكنها تتصف بأنّها مواد عالية السعرات الحرارية، ما يسبب مشكلات متعددة للجسم، خصوصاً إذا تناولها البعض بكثرة، ودون ضوابط غذائية وصحية.
وتوضح أنّ الجسم يحتاج يومياً ما بين 1500 إلى 2000 سعرة حرارية، مشيرةً إلى أنّ كل 100جرام من الحلويات الشرقية تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية، فمثلاً 100جرام من الكنافة يحتوي على 490 سعرة حرارية، ومن القطايف 480، والبسبوسة 355، والبقلاوة 450، ولذا من الخطأ أن يحصل الجسم على ربع حاجته اليومية من السعرات الحرارية عن طريق الحلويات وحدها.
صحيفة الخليج
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