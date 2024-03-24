شاهد بالصورة.. حسناء الإعلام السوداني تسابيح خاطر تتصدر غلاف صفحات عربية بعد ظهورها بإطلالة مبهرة وأنيقة ومتابعون: (الروعة والكفاءة والإبداع والنجاح في صورة واحدة)





نشرت صفحة عربية شهيرة تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, صورة حديثة للمذيعة السودانية الشهيرة تسابيح مبارك خاطر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت تسابيح بإطلالة مبهرة وملفتة خلال الصورة التي قامت بنشرها صفحة مذيعو الشرق الأوسط.

وحظيت صورة المذيعة الملقبة بحسناء الإعلام السوداني باهتمام كبير من قبل المتابعين الذي علقوا متغزلين في إطلالة نجمة قناة سكاي نيوز عربية, حيث كتب أحدهم: (الروعة والكفاءة والإبداع والنجاح في صورة واحدة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين