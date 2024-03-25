سياسية
طيران الجيش نفذ غارة جوية استهدفت مواقع للدعم السريع شرق مدينة الفاشر شمال دارفور
قالت مصادر ميدانية لـ”الشرق” بأن طيران الجيش نفذ غارة جوية استهدفت مواقع للدعم السريع شرق مدينة الفاشر شمال دارفور وذلك صباح السبت.
– قوات الدعم السريع ترد بإطلاق مضادات الطائرات المدفعية الثقيلة على غارة جوية لطيران الجيش استهدفت تمركزاتها شرق مدينة الفاشر.
وكشفت مصادر رفيعة لـ”الشرق” عن تصريح قادة الجيش لسفراء دوليين بأن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في رمضان رهين بتنفيذ مخرجات “اتفاق جدة”.
الشرق للأخبار
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