من جديد.. طيران الجيش يستهدف مواقع للدعم السريع شرق مدينه الفاشر

قالت مصادر ميدانية لـ”الشرق” بأن طيران الجيش استهدف مواقع للدعم السريع شرق مدينه الفاشر شمال دارفور للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وقال وزير الخارجية المُكلف علي الصادق: “الآلية الإفريقية” أطلعت البرهان على جهودها بشأن وضع تصور لحل الأزمة الذي سيتم طرحه على جميع الأطراف للتوافق عليه.