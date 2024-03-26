مدتها 10 دقائق.. عادة يومية تساعد على حرق دهون البطن العنيدة لدى الرجال





قد يجد الرجال في الأربعينيات من العمر وما فوق أنفسهم يعانون من دهون البطن، ولكن حركة بسيطة يمكن أن تنهي معاناتهم.

تنخفض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال مع التقدم في العمر، ما يعني أن بعض الوظائف التي تعتمد على هذا الهرمون، بما في ذلك الحفاظ على كتلة العضلات، تبدأ في التراجع، وبالتالي تتراكم الدهون في منطقة البطن.

وفي الواقع، يمكن لعادة يومية بسيطة مدتها 10 دقائق أن تساعد في حرق دهون البطن العنيدة.

وقال خبير الأعشاب الطبية، سيوبان كارول، لـ GB News: “إن ضغط العمل أو الحياة الأسرية المزدحمة يمكن أن يقلل من مقدار الوقت اللازم لممارسة الرياضة. وهذا يقلل من إنفاق الطاقة، دون أي انخفاض مصاحب في تناول الطعام”.

وأشار الخبير إلى أن ممارسة التمارين الرياضية البسيطة والمستمرة، مثل المشي لمدة 10 دقائق يوميًا، ستحقق تأثيرًا إيجابيًا ملحوظًا. وأكد الخبير على أهمية التمارين الرياضية بشكل خاص للرجال الذين يعانون من قلة النوم، حيث يزيد قلة النوم من استهلاك السعرات الحرارية. وأشار إلى أن المشي السريع يمكن أن يعوض الاستهلاك الزائد للسعرات الحرارية الناتج عن قلة النوم. كما أوضح أن المشي يمكن أن يساعد في تحسين جودة النوم، وهو أمر أساسي لفقدان الوزن بشكل فعال. وأوصى بالجمع بين المشي والتدريب المتقطع عالي الكثافة لتحقيق أفضل نتائج في فقدان الوزن. وأشار إلى أن التمارين عالية الكثافة تعزز إفراز بعض الهرمونات المرتبطة بحرق الدهون. وأوضح أن تثبيط الإنزيم الذي يحول هرمون التستوستيرون إلى هرمون الاستروجين يمكن أن يسهم في تعزيز مستويات هرمون التستوستيرون مع تقدم العمر.

الإمارات اليوم