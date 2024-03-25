مساعدات غذائية من منظمة الغذاء العالم لأكثر من ٦الاف نازحا بحلفا





قامت منظمة برنامج الغذاء العالمي (WFP ضمن خطتها تقديم مساعدات من المواد الغذائية بمحلية حلفا بالولاية الشمالية للوافدين بمراكز الإيواء.

و اكد الاستاذ عبد الرسول صيام تيه مفوض العون الإنساني بحلفا ان المنظمة بحضور اعضاء من لجنة المساعدات الإنسانية بالمحلية دشنت توزيع المواد غذائية والتي شملت الدقيق والزيت والبقوليات الي جانب وجبة غذائية للاطفال والنساء الحوامل والرضع.

وأضاف صيام من خلال خطة و برنامج المنظمة سيتم استهداف ٦٣٠٠ نازحا في ٤٠ من مراكز الإيواء بمدينة وادي حلفا.

سونا