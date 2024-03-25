شاهد بالفيديو.. شباب مصريون يقتحمون حفل للفنانة السودانية أفراح عصام بالقاهرة ويقدمون فواصل من الرقص بــ(الرقبة) ومتابعون: (علمناهم الرقبة وعلمونا عشرة بلدي)





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الفنانة السودانية الشابة أفراح عصام, وهي تغني في حفل بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتفاجأت الفنانة والحضور باقتحام شباب مصريون ساحة الرقص وتفاعلهم مع أغنية الفنانة أفراح عصام, التي كانت ترددها (النار يا الله).

وقدم المصريون بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فواصل من الرقص بــ(الرقبة) وسط تعليقات ساخرة من الجمهور الذي علق ساخراً: (علمناهم الرقبة وعلمونا عشرة بلدي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين