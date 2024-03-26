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الرياض الأعلى تسجيلا لإصابات العمل في المملكة

2024/03/26
الرياض

أفصحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إحصائية حوادث العمل خلال عام 2023، حيث سُجل انخفاض بنسبة 8.5٪ مقارنة بالعام السابق 2022، ويرجع ذلك إلى الجهود المبذولة في مجال السلامة والصحة المهنية. تساهم هذه الجهود في تعزيز الالتزام بمبادئ ومعايير سلامة العمل في البيئات المهنية.

وكشف التقرير عن تسجيل 27,133 حادث عمل خلال عام 2023، حيث كان الذكور أكثر تعرضاً للإصابات بواقع 26,114 إصابة.

وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجلت أعلى نسبة من حوادث العمل بين مناطق المملكة بـ 7,880 حادث، تلتها المنطقة الشرقية بـ 4,606 حوادث، فيما جاءت منطقة مكة المكرمة ثالثة بـ 3,628 حادثًا.

وجاءت محافظة بيشة كأقل المناطق تسجيلًا لإصابات العمل بواقع 9 إصابات.وعن أسباب إصابات العمل التي تم تسجيلها بين التقرير أن التعرض لقوى ميكانيكية جاء أولاً بواقع 15352 إصابة، تلاها حوادث السقوط بعدد 7413 إصابة، وجاءت ثالثاً الحوادث المرورية بعدد 2732 إصابة.

وخلال العام 2023م حرصت التأمينات الاجتماعية على تكثيف الجهود التوعوية والوقائية والزيارات الميدانية لأصحاب العمل، انطلاقاً من مسؤوليتها عن تطبيق فرع الاخطار المهنية الذي يعد أحد فروع نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة.

حيث قامت المؤسسة بأكثر من 280 ألف زيارة ميدانية لأصحاب العمل خلال العام 2023م.

كما أصدر أصحاب العمل من خلال خدمات المؤسسة الإلكترونية أكثر من 58 ألف شهادة سلامة وصحة مهنية.

وخلال ذات الفترة تم إصدار أكثر من 11 ألف قرار طبي من اللجان الطبية.

كما قدمت المؤسسة الدعم لأكثر من 21 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في مجال السلامة والصحة المهنية.

صحيفة المدينة

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