الرياض الأعلى تسجيلا لإصابات العمل في المملكة

أفصحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إحصائية حوادث العمل خلال عام 2023، حيث سُجل انخفاض بنسبة 8.5٪ مقارنة بالعام السابق 2022، ويرجع ذلك إلى الجهود المبذولة في مجال السلامة والصحة المهنية. تساهم هذه الجهود في تعزيز الالتزام بمبادئ ومعايير سلامة العمل في البيئات المهنية.

وكشف التقرير عن تسجيل 27,133 حادث عمل خلال عام 2023، حيث كان الذكور أكثر تعرضاً للإصابات بواقع 26,114 إصابة.

وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجلت أعلى نسبة من حوادث العمل بين مناطق المملكة بـ 7,880 حادث، تلتها المنطقة الشرقية بـ 4,606 حوادث، فيما جاءت منطقة مكة المكرمة ثالثة بـ 3,628 حادثًا.