مبادرة الاشقاء بأسوان تضع خطتها للمرحلة المقبلة





بحضور السفير عبد القادر عبد الله القنصل العام بأسوان ونوابه ومساعديه عقد المكتب التنفيذي لمبادرة الاشقاء السودانية المصرية لدعم الاسر السودانية اجتماعا برئاسة النائب يسن عبدالصبور رئيس المبادرة ونائبه اللواء شرطة عادل علي محجوب وأعضاء المكتب التنفيذي بمقر القنصلية السودانية باسوان أمس.

واستعرض الاجتماع خطة المبادرة للفترة القادمة واولويات العمل وتم الاتفاق على إجراء الاتصالات بالسلطات المختصة والمنظمات والجهات الخيرية العاملة في مجال دعم الاسر السودانية بهدف تنسيق وتعزيز جهودها.

كما تم الاتفاق على عقد لقاء موسع للكوادر المشاركة في عمل المبادرة بهدف التعبئة والاستعداد للمرحلة المقبلة.

سونا