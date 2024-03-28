مفاجأة عن تناول العرقسوس على الإفطار





حذر الدكتور جمال شعبان، الخبير في أمراض القلب والسابق رئيس معهد القلب، من استهلاك العرقسوس في بعض الظروف. شدد شعبان على أن تناول العرقسوس يشكل خطرًا في شهر رمضان لمرضى اضطرابات كهربية في القلب، وانخفاض ضغط القلب، وتسارع نبضات القلب. وأوضح أنه يُمكن تناول كميات محدودة من العرقسوس فقط خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أن تناول كوب من الحليب خلال وجبة الإفطار أو السحور يعتبر مفيدًا للجسم، مُنصحًا بالتمتع بالحليب الكامل الدسم.

بالنسبة لمرضى السكر الوراثي، أوضح شعبان أنه من الضروري لمريض السكر الذي يعتمد على الأنسولين أن يتناول وجبة الإفطار، وإلا فسيكون عرضة للخطر أثناء الصيام.

صدى البلد