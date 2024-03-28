شاهد والي الخرطوم في بازار هنا أمدرمان: نشاط المجتمع أكبر مؤشر لعودة الحياة والاستقرار

أكد والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، أن النشاط المجتمعي يمثل أحد أهم عوامل الاستقرار وتعزيز الحياة الطبيعية. خلال زيارته لبازار هنا أمدرمان في مدينة النيل، طالب بضرورة زيادة عدد نقاط البيع لتغطية جميع المناطق التي يتواجد فيها المواطنون، خاصة مع وجود أسعار منافسة للمنتجات مقارنة بالأسواق العادية.

وأشاد بالتنظيم والمشاركة في البازار، معربًا عن دعمه لتطبيق نماذج مماثلة خلال موسم العيد. يجدر بالذكر أن ولاية الخرطوم تشهد هذه الأيام عودة العديد من الأنشطة، متزامنة مع تحقيق القوات المسلحة انتصارات في مختلف المحاور في أمدرمان.