الكباشي يشهد تخريج دفعة من قوات حركة جيش تحرير السودان





شهد عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو المجلس السيادى صباح اليوم بإستاد القضارف تخريج دفعة جديدة من قوات حركة جيش تحرير السودان، بحضور حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ووالي القضارف وقائد المنطقة العسكرية الشرقية وعدد من قادة العمل الامنى التنفيذى بالولاية .

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