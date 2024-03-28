لأول مرة.. “رومي القحطاني” سعودية تشارك بمسابقة ملكة جمال الكون





أكدت عارضة الأزياء وصانعة المحتوى السعودية، رومي القحطاني، مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون المزمع إقامتها في المكسيك في شهر سبتمبر القادم، وهي المشاركة الأولى لامرأة سعودية في هذا الحدث العالمي، وفقًا لصحيفة إندبندنت البريطانية.

ونشرت القحطاني (27 عامًا) إعلانًا عن مشاركتها عبر حسابها على إنستغرام، حيث قالت: “يشرفني المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية 2024. تعتبر هذه المشاركة الأولى للمملكة العربية السعودية”.

تأتي مشاركة القحطاني بعد مشاركة ملكة جمال البحرين لعام 2023، جين يعقوب، التي كانت أول امرأة تمثل بلادها في مسابقة ملكة جمال الكون عام 2023 والتي أُقيمت في السلفادور، وفازت فيها شينيس بالاسيوس من نيكاراغوا.

وقد سبق للقحطاني تمثيل المملكة في العديد من المسابقات العالمية، بما في ذلك مسابقة ملكة جمال آسيا في ماليزيا، وملكة جمال العرب للسلام، وملكة جمال أوروبا، وملكة جمال الوحدة العربية، وملكة جمال الشرق الأوسط.

ورومي القطاني حاصلة على بكالوريوس في طب الأسنان، وتتقن الإنكليزية والفرنسية والعربية.

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