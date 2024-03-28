شاهد.. سيدة الغناء السوداني ندى القلعة تطلق أغنية الموسم وتشعل بها مواقع التواصل: (دبل لي البلاء ياخدو.. دبل لي وفِش مغستي أنا في)





أطلقت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, أغنية جديدة مع أغنيتها الثانية التي قامت بطرحها (الإنصرافي).

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكد الجمهور أن الأغنية الثانية والتي حملت اسم (دبل لي) هي أغنية الموسم دون منازع.

الجدير بالذكر أن عبارة (دبل لي) التي حققت شهرة واسعة في السودان أطلقها رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان, عند متابعته للعمليات العسكرية.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فإن أغنية (دبل لي) هي من كلمات والحان الشاعرة زوبة طاشين وغناء الفنانة ندى القلعة.

وتقول الملقبة بسيدة الغناء السوداني في مطلع أغنية الموسم: (دبل لي البلاء ياخدو.. دبل لي وفِش مغستي أنا في).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين