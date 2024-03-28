شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا “زول سغيل” يثير ضجة واسعة بتصريحاته المثيرة: (بعض النجوم والمشاهير أصبحوا متسولين على التيك توك وشايلين ماعونهم وكبس وشير واديني وردة)





حل الممثل ونجم السوشيال ميديا ميديا الشهير مصعب سومي, ضيفاً على الصحفي أحمد دندش, في برنامجه “الزلزال”.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تحدث نجم السوشيال ميديا المعروف باسم “زول سغيل”, عن تجارب بعض النجوم مع تطبيق “تيك توك” الشهير.

وذكر مصعب سومي خلال حديثه: (بعض النجوم والمشاهير أصبحوا متسولين على التيك توك وشايلين ماعونهم وكبس وشير واديني وردة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين