شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تطلب من الرئيس البرهان إرسال مبلغ مالي لها (بابا برهان رسل لي غمتة مع ترباس وأمورنا جايطة يا جيش)





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر مقطع الفيديو الفنانة السودانية الشهيرة إنصاف مدني, وهي توجه رسالة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وطلبت ملكة الدلوكة من الرئيس البرهان, إرسال مبلغ مالي لها “غمتة” وقالت خلال حديثها: (بابا برهان رسل لي غمتة مع ترباس وأمورنا جايطة يا جيش).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين