سفير السودان بالقاهرة يقف على توزيع الحقيبة الرمضانية لأسر مصابي الحرب والمعلمين بالدقي





وقف السفير الدكتور محمد عبد الله التوم، القائم بأعمال سفارة جمهورية السودان في مصر، على توزيع الحقائب الرمضانية التي قدمها رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة لأسر الشهداء والمصابين الكرامة والأسر السودانية المتعففة في جمهورية مصر العربية.

وشهد السفير التوم توزيع الحقائب في مدرسة الصداقة السودانية بالدقي، حيث تم توزيعها على قطاع المعلمين السودانيين المقيمين في القاهرة، بحضور المستشار الثقافي بالسفارة الدكتور مرتضى عثمان وعدد من موظفي السفارة ومدراء وممثلي بعض المدارس والمراكز التعليمية السودانية في القاهرة. وأكد السفير على اهتمام رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة بقطاع التعليم والمعلمين، ونقل تهانيه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ومن جانبه، قدم مدير مدرسة الصداقة السودانية في القاهرة، الأستاذ ماهر وهيب، الذي يمثل المعلمين السودانيين في مصر، شكره لرئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة على هذه المبادرة الكريمة، متمنياً النجاح للقوات المسلحة السودانية.

سونا