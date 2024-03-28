ماذا يحدث؟ احتشاد المقاومة الشعبية بولاية الخرطوم بمئات الآلاف عشية الاحتفال بذكرى بدر الكبرى





جمعت المقاومة الشعبية في ولاية الخرطوم في ليلة ذكرى معركة بدر الكبرى مئات الآلاف في أكبر تجمع نوعي، حيث تحدث والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، رئيس اللجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة. وشهد الحشد مشاركة واسعة من المستنفرين والمستنفرات الذين يتلقون تدريبا في ١٥٠ معسكرا يضم أكثر من ٢٠ ألف مقاتل، إلى جانب مشاركة مئات من القيادات الأهلية والرموز الصوفية والشخصيات البارزة.

وحيّا والي الخرطوم كل سوداني شارك في دحر المليشيا، وأشاد بشجاعة جميع لجان المقاومة الشعبية في الأحياء التي شهدت معارك بطولية مع القوات المسلحة والتي دفعت بأبنائها إلى مواجهة العدو وتحقيق النصر في معركة الكرامة. وأكد أن القوات المسلحة تواصل تحقيق الانتصارات تباعاً وسط تأكيده على عدم قبول أي تفاوض أو هدنة مع الغزاة، مؤكداً أن “الجيش شغال كتامي”.

من جهته، أكد الفريق الركن نصرالدين عوض الكريم، الرئيس المناوب للجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية، أن القوات المسلحة جاهزة لتحقيق النصر المؤزر وأن الانتصارات قادمة بفضل التضامن الفريد، مشيراً إلى أن هذا الحشد يعكس إرادة الشعب ودعمه الكامل للقوات المسلحة في مواجهة المرتزقة.

من جانبه، قال طارق برير، مقرر اللجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة، إن هذا اليوم يعتبر يوماً من أيام العزة والكرامة داخل عرين المقاومة الشعبية، حيث اجتمعت جميع شرائح الشعب لاحياء ذكرى بدر الكبرى، مشدداً على أن الشعب السوداني يرفض الانكسار ويصمد في وجه الموت من أجل كرامته وعزته.

خالد الضو رئيس لجنة المعسكرات اكد جاهزية المتدربين للدخول في معركة الكرامة معلنا أن الأيام المقبلة ستكتمل فيها عمليات التدريب النوعي ونقول لجيشنا (أرمو قدام ورا مؤمن) واضاف خالد رسالتنا لكل الذين ناصروا المليشيا وهربوا للخارج لن نسمح لكم بالتحكم في رقابنا ولن تحكموا السودان ليس لدينا حزب حزبنا (جيش واحد شعب واحد).

سونا